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ИГ объявило о причастности к попытке подрыва российских военных в Сирии
09:13
Фото: livejournal.com
Ответственность за попытку подрыва российских военных в Сирии взяло на себя "Исламское государство" (ИГ, в РФ деятельность группировки признана террористической и официально запрещена). Соответствующая информация размещена на портале SITE Intelligence Group, который занимается отслеживанием действий экстремистов в Сети.
Ранее стало известно об инциденте, случившемся в сирийской провинции Деръа на юге страны, где сработало самодельное взрывное устройство. Как заявил генерал-майор Алексей Бакин, возглавляющий Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, попытка подрыва была зафиксирована на маршруте патрулирования российской военной полиции.
В результате ЧП никто не пострадал, но когда к месту происшествия прибыли представители органов безопасности Сирии, прогремел еще один взрыв. Пострадали двое сирийских правоохранителей. По словам Алексея Бакина, в результате ЧП они получили легкие ранения, не представляющие угрозы для здоровья.
Руководитель ЦПВС, прокомментировав случившееся, пояснил, что после начала военной операции "Источник мира", которую проводит Анкара на северо-востоке Сирии, заметно активизировалась деятельность боевики в разных регионах САР. В течение 10 октября, отметил генерал-майор, было в общей сложности зафиксировано около тридцати обстрелов, которым террористы подвергли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб и ряде других.
Ранее СМИ сообщили о гибели восьми мирных жителей приграничного турецкого города Нусайбин в провинции Мардин. По данным агентства Anadolu Ajansı, минометный обстрел велся с сирийской территории.
Вскоре после начала военной операции власти Ирана потребовали от Турции прекращения действий, указав на серьезную гуманитарную угрозу и риски для мирных жителей в регионе. Позже ряд стран Европы обратился к Анкаре с призывом вывести войска из соседнего государства.
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