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Власти Ирана потребовали вывода турецких войск из Сирии


10.10.2019 22:51
Глава МИД Ирана Джавад ЗарифФото: afghanistantoday.ru
Глава МИД Ирана Джавад Зариф

В опубликованном сегодня заявлении иранского МИД содержится требование вывода турецких войск из Сирии. Представители официального Тегерана указали на серьезную гуманитарную угрозу и риски для мирных жителей в регионе, передает ТАСС.

В тексте, в частности, указано, что после вторжения на территорию Сирии турецких ВС возникли гуманитарные угрозы и риски для мирного населения региона. В ложившейся ситуации МИД Ирана настаивает на том, чтобы Анкара незамедлительно прекратила атаки и вывела своих военных за пределы САР.

Иранские дипломаты, выразив обеспокоенность действиями властей Турции, подчеркнули, что это не пойдет на пользу турецкой безопасности, но приведет "к материальным потерям и человеческим жертвам". Представители Тегерана подчеркнули, что напряженность может быть устранена исключительно мирным путем. Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

В среду, 9 октября, Турция объявила о начале военной операции в северной части Сирии. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп заявил, что уничтожит турецкую экономику, если Анкара позволит себе лишнее.

Сирийское информационное агентство SANA с самого начала действия турецкой стороны называет агрессией. Мировое сообщество уже выразило осуждение, а власти Британии, Франции и ФРГ направили официальный запрос о проведении заседания Совбеза ООН.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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