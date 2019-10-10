|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Ирана потребовали вывода турецких войск из Сирии
10.10.2019 22:51
Фото: afghanistantoday.ru
Глава МИД Ирана Джавад Зариф
В опубликованном сегодня заявлении иранского МИД содержится требование вывода турецких войск из Сирии. Представители официального Тегерана указали на серьезную гуманитарную угрозу и риски для мирных жителей в регионе, передает ТАСС.
В тексте, в частности, указано, что после вторжения на территорию Сирии турецких ВС возникли гуманитарные угрозы и риски для мирного населения региона. В ложившейся ситуации МИД Ирана настаивает на том, чтобы Анкара незамедлительно прекратила атаки и вывела своих военных за пределы САР.
Иранские дипломаты, выразив обеспокоенность действиями властей Турции, подчеркнули, что это не пойдет на пользу турецкой безопасности, но приведет "к материальным потерям и человеческим жертвам". Представители Тегерана подчеркнули, что напряженность может быть устранена исключительно мирным путем. Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.
В среду, 9 октября, Турция объявила о начале военной операции в северной части Сирии. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп заявил, что уничтожит турецкую экономику, если Анкара позволит себе лишнее.
Сирийское информационное агентство SANA с самого начала действия турецкой стороны называет агрессией. Мировое сообщество уже выразило осуждение, а власти Британии, Франции и ФРГ направили официальный запрос о проведении заседания Совбеза ООН.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|