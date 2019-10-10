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Европейские страны призывают Турцию остановить операцию в Сирии
07:28
Фото: ukraineun.org
По мнению государств - членов Совбеза ООН, военные действия в Сирии не будут способствовать решению проблемы безопасности Турции.
В результате пять европейских стран обратились к Анкаре с призывом прекратить операцию на северо-востоке САР.
Зампостпреда Германии при ООН Юрген Шульц от лица "европейской пятерки" членов СБ ООН - Бельгии, Великобритании, Польши, Франции и ФРГ выразил глубокую обеспокоенность в связи с действиями турецкого руководства. Заявление было сделано в минувший четверг, 10 октября, в штаб-квартире ООН, где состоялись закрытые консультаций в Совете Безопасности ООН по ситуации на севере САР.
Отмечается, что коллективное заявление также поддержала Эстония.
Ранее власти Ирана потребовали вывода турецких войск из Сирии, указав на серьезную гуманитарную угрозу и риски для мирных жителей в регионе.
В среду, 9 октября, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично объявил о том, что Анкара начинает военную операцию на северо-востоке Сирии. Целью вмешательства является формирование буферной зоны, в которой смогут разместиться сирийские беженцы, находящиеся сейчас в Турции. Кроме того, турецкая сторона рассчитывает оттеснить силы курдской вооруженной коалиции.
Вскоре после того, как Эрдоган анонсировал начало военных действий, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал разрушить турецкую экономику, если Анкара позволит себе лишнее.
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