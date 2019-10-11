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В Турции 8 мирных жителей погибли при минометном обстреле из Сирии
00:05
Фото: vestnikkavkaza.net
Как передает информационное агентство Anadolu Ajansı, с сирийской территории был обстрелян приграничный турецкий город Нусайбин, расположенный в провинции Мардин.
Жертвами минометной атаки стали не менее восьми мирных жителей, более тридцати были ранены.
Власти Турции уже сделали заявление о том, что к инциденту причастны военизированные формирования курдов. Согласно турецкому законодательству, они считаются террористическими организациями, их деятельность официально запрещена.
Анкара сейчас проводит масштабную операцию "Источник мира". ВС Турции, введенные несколько дней назад на северо-восток САР, должны оттеснить подразделения Рабочей партии Курдистана и других формирований сирийских курдов.
Ранее в турецком Минобороны подтвердили гибель четырех военнослужащих.
Напомним, вскоре после начала военной операции власти Ирана потребовали от Турции прекращения действий, указав на серьезную гуманитарную угрозу и риски для мирных жителей в регионе. Позже ряд стран Европы обратился к Анкаре с призывом вывести войска из соседнего государства.
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