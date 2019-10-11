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Бывшего губернатора Челябинской области заподозрили в превышении полномочий
00:41
Фото: sputnik.ru
Как передают российские СМИ, общий ущерб по уголовному делу, которое было возбуждено по факту хищения бюджетных средств, может оказаться более 20 млрд рублей.
Борис Дубровский покинул Россию, скрывшись в Швейцарии.
По словам адвоката Игоря Трунова, который представляет интересы Бориса Дубровского, в отношении экс-губернатора Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагает, что речь может идти о хищении бюджетных средств в размере не менее 20 млрд рублей.
Преступления совершались в период 2016-2018 годов, пояснил юрист.
Борис Дубовский занимал пост главы Челябинской области, начиная с января 2014 года. В минувшем марте президент РФ Владимир Путин принял отставку южно-уральского губернатора. До того, как занять высокую должность, Дубровский в течение нескольких лет являлся гендиректором Магнитогорского металлургического комбината.
Ранее в британской столице скончался экс-владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов. Минувшим летом он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о злоупотреблении служебными полномочиями. Покинув РФ, Заводов вылетел в Лондон, где проживает его сын.
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