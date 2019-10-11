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СМИ: В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка
11.10.2019 09:41
Фото: fedpress.ru
В британской столице скончался экс-владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов, сообщает "Коммерсант".
Информация поступила от друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.
По словам Евгения Болотина, его близкий друг умер в возрасте 60 лет. С Валерием Заводовым они были знакомы со студенческих лет, в прошлом учились на одном факультете, поэтому новость о его кончине стала тяжелым известием, отметил Болотин. Информации о причинах смерти банкира пока нет.
Уралтрансбанк лишили лицензии около года назад. Как указывалось тогда в сообщении Центробанка, финансовое учреждение было уличено в том, что систематически занижало величину принимаемого кредитного риска. В результате банк был признан банкротом.
Минувшим летом Заводов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о злоупотреблении служебными полномочиями. Вскоре в СМИ появились сообщения о том, что бизнесмен выехал за пределы РФ, отправившись в британскую столицу, где проживает его сын.
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