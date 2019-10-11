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Центр Визенталя указал на связь стрельбы в Галле с грядущей годовщиной «Хрустальной ночи»
11.10.2019 10:08
Фото: vk.com
Руководство Центра Симона Визенталя направило послание главе МВД Германии Хорсту Зеехоферу, передает агентство "Интерфакс". По словам директора организации по международным отношениям Шимона Самуэльса, синагога Галле была в числе тех, что разрушили во время погромов, спровоцированных нацистами в 1938 году.
В тексте отмечается, что в результате государственного погрома "Хрустальная ночь", произошедшего на территории Германии и Австрии 10 ноября 1938 года, убили свыше 90 евреев. Арестованы были 30 тысяч человек. Погромщики подожгли 1400 синагог, разграбили множество домов и предприятий.
Как пишет Самуэльс, послание которого цитирует издание "Таймс оф Исраэл", осенью 1938 года в Галле была разрушена местная синагога. Двести человек были тогда отправлены в Бухенвальд. По его словам, в результате "Хрустальной ночи" было уничтожено 800 лет еврейской жизни в этом германском городе.
Представитель Центра подчеркивает, что крайне правые, как и исламистские террористы, зачастую планируют свои действия, пытаясь отметить ту или иную годовщину. По мнению Самуэльса, нападение в Галле вполне может оказаться "отмечанием" годовщины Хрустальной ночи. Самуэльс также указал на "полицейский вакуум": злоумышленник успел несколько раз возвратиться к своей машине, чтобы взять оружие и боеприпасы.
Ранее генпрокурор Германии Петер Франк заявил о том, что в автомобиле стрелка из Галле было найдено 4 кг взрывчатки. Кроме того, установлено, что он использовал самодельное оружие.
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