Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп заявил, что уничтожит экономику Турции

7.10.2019 21:52

Фото: argumenti.ru



Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал разрушить турецкую экономику, если Анкара позволит себе лишнее.



При этом американский лидер заявил о том, что России и Китаю якобы нравится видеть США "погрязшими в бесконечных войнах".



Как заявил глава Белого дома, он разрушит экономику Турции в случае, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что сотрет турецкую экономику с лица земли.



По словам американского президента, властям Турции вместе с Европой и другими государствами следует обратить внимание на роль Вашингтона в борьбе с террористическим "Исламским государством" (ИГ, деятельность группировки официально запрещена в России). Трамп отметил, что американская сторона сделала в этой области "намного больше, чем кто-либо мог ожидать".



Теперь же настал момент, когда другим силам в регионе следует прикладывать усилия для защиты своей территории", заключил Трамп, высказавшись в своем Twitter на тему обстановки в Сирии.



Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил о том, что США выводят войска из северо-восточных регионов САР. На этих территориях Анкара собирается осуществить операцию по формированию зоны безопасности, одновременно оттеснив подразделения курдов.



Автор: Злата Богатова

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