|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Трамп заявил, что уничтожит экономику Турции
7.10.2019 21:52
Фото: argumenti.ru
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал разрушить турецкую экономику, если Анкара позволит себе лишнее.
При этом американский лидер заявил о том, что России и Китаю якобы нравится видеть США "погрязшими в бесконечных войнах".
Как заявил глава Белого дома, он разрушит экономику Турции в случае, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что сотрет турецкую экономику с лица земли.
По словам американского президента, властям Турции вместе с Европой и другими государствами следует обратить внимание на роль Вашингтона в борьбе с террористическим "Исламским государством" (ИГ, деятельность группировки официально запрещена в России). Трамп отметил, что американская сторона сделала в этой области "намного больше, чем кто-либо мог ожидать".
Теперь же настал момент, когда другим силам в регионе следует прикладывать усилия для защиты своей территории", заключил Трамп, высказавшись в своем Twitter на тему обстановки в Сирии.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил о том, что США выводят войска из северо-восточных регионов САР. На этих территориях Анкара собирается осуществить операцию по формированию зоны безопасности, одновременно оттеснив подразделения курдов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|