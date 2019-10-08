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Анкара ввела войска в Сирию
05:56
Фото: sinefesto.com
Турецкие военные начали сухопутную часть масштабной операции "Источник мира" в Сирии.
Как информируют представители официальной Анкары, на северо-востоке САР сейчас действуют силы "Свободной сирийской армии".
По данным Минобороны Турции, на территории Сирии началась военная операция, получившая название "Источник мира". В ней задействованы подразделения "Свободной сирийской армии", которая сформирована и функционирует благодаря турецким военным.
"Свободная сирийская армия" представляет собой одно из незаконных вооруженных формирований, которые в прошлом совместно с террористическими группировками вступили в противостояние с правительственными силами САР.
Ранее в сирийской прессе появились сообщения о том, что накануне вечером, 9 октября, турки нанесли серию артиллерийских и воздушных ударов. Сразу после этого они приступили к сносу заграждений на границе Турции и Сирии.
В среду, 9 октября, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично объявил о том, что Анкара начинает военную операцию на северо-востоке Сирии. Целью вмешательства является формирование буферной зоны, в которой смогут разместиться сирийские беженцы, находящиеся сейчас в Турции. Кроме того, турецкая сторона рассчитывает оттеснить силы курдской вооруженной коалиции.
Вскоре после того, как Эрдоган анонсировал начало операции в Сирии, его американский коллега обещал разрушить турецкую экономику, если Анкара позволит себе лишнее. Как заявил президент при этом Соединенных Штатов Дональд Трамп, России и Китаю якобы нравится видеть США "погрязшими в бесконечных войнах".
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