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Крупное ДТП в Лимбурге квалифицировано как попытка убийства


9.10.2019 08:29
Крупное ДТП в Лимбурге квалифицировано как попытка убийстваФото: ostwest.tv

Виновника аварии арестовали по подозрению в попытке убийства, информирует прокуратура германского Франкфурта-на-Майне.

Мотивы 32-летнего выходца из Сирии до сих пор остаются неустановленными, сообщают зарубежные СМИ.

Со ссылкой на представителей местной прокуратуры уточняется, что гражданин Сирии, который спровоцировал крупную дорожную аварию в германском Лимбурге, взят под стражу. Ранее полиция уже провела обыск в двух квартирах. Мотивы действий подозреваемого устанавливаются.

Отмечается, что 32-летнему сирийцу могут предъявить обвинения в попытке убийства и умышленном нанесении телесных повреждений.

ЧП случилось в минувший понедельник, 7 октября, когда уроженец Сирии направил угнанный грузовик прямо в поток легковых автомобилей. В результате инцидента травмы различной тяжести получили не менее восьми человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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