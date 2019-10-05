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В Подмосковье убили студентку МГТУ имени Баумана
5.10.2019 21:44
Фото: coinspot.io
Преступление совершено в подмосковном Домодедове, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по региону Ольга Врадий.
По ее словам, девушка скончалась от многочисленных колото-резаных ранений.
В одном из коттеджей подмосковного города Домодедово найдена мертвой 17-летняя студентка МГТУ имени Баумана. Девушка проживала в этом доме вместе со своими родителями. В момент ЧП они были в отъезде, сообщают российские СМИ.
Официальный представитель СКР Ольга Врадий, подтвердив сведения о криминальной гибели девушки, заявила о том, что по факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее полиция подмосковной Балашихи по подозрению в убийстве 15-летней девушки задержала ее сверстника. По версии следствия, преступление было совершено на фоне стихийно возникшей ссоры между знакомыми с детства подростками.
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