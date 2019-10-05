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В Подмосковье убили студентку МГТУ имени Баумана


5.10.2019 21:44
В Подмосковье убили студентку МГТУ имени БауманаФото: coinspot.io

Преступление совершено в подмосковном Домодедове, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по региону Ольга Врадий.

По ее словам, девушка скончалась от многочисленных колото-резаных ранений.

В одном из коттеджей подмосковного города Домодедово найдена мертвой 17-летняя студентка МГТУ имени Баумана. Девушка проживала в этом доме вместе со своими родителями. В момент ЧП они были в отъезде, сообщают российские СМИ.

Официальный представитель СКР Ольга Врадий, подтвердив сведения о криминальной гибели девушки, заявила о том, что по факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее полиция подмосковной Балашихи по подозрению в убийстве 15-летней девушки задержала ее сверстника. По версии следствия, преступление было совершено на фоне стихийно возникшей ссоры между знакомыми с детства подростками.

Автор: Злата Богатова

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