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Статую быка на Уолл-стрит облили кровью
07:55
Фото: 123rf.com
В Нью-Йорке в ходе очередной акции экологических активистов была залита искусственной кровью знаменитая статуя быка, установленная на Уолл-стрит.
Как сообщает агентство Associated Press, мероприятие состоялось накануне, 7 октября.
По словам Джастина Беккера, выступавшего в качестве организатора акции в Нью-Йорке, "много крови было пролито… из-за токсичной системы", в которой вынуждено жить современное человечество. Поэтому экологические активисты решили облить всемирно известную статую кровью, стремясь привлечь внимание общественности к этой проблеме.
Протестная акция "зеленых радикалов", состоявшаяся в Нью-Йорке, проходила в рамках всемирной акции движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"). Аналогичные мероприятия были организованы в шестидесяти городах по всему миру. В некоторых случаях они сопровождались стычками с сотрудниками правоохранительных органов, когда активисты перекрывали дороги.
Ранее сообщалось о том, как юная экологическая активистка Грета Тунберг поменяла описание в профиле в Twitter после заявления российского лидера Владимира Путина о ее выступлении в ООН. Шведская школьница назвала себя "доброй, но плохо информированной" девочкой.
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