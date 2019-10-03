Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После выступления Путина Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter

06:11

Фото: france24.com



Юная экологическая активистка Грета Тунберг поменяла описание в профиле в Twitter после заявления российского лидера Владимира Путина о ее выступлении в ООН. Теперь шведская школьница решила назвать себя "доброй, но плохо информированной".



Комментируя выступление Греты Тунберг, российский лидер, в частности, заявил о том, что не испытывает восторга по поводу речи шведской девочки. По мнению Владимира Путина, хорошо, что молодое поколение уделяет большое внимание вопросам экологии. Однако неправильно для достижения собственных целей "использовать детей и подростков".



По словам российского президента, Грету Тунберг он воспринял как очень искреннюю и при этом добрую девочку. Вместе с тем, Владимир Путин, комментируя выступление школьницы в ООН, высказал предположение о том, что юной шведке никто не объяснил, каким "сложным и многообразным" может быть современный мир.



Ранее экоактивистка уже ставила в свой профиль фразу "очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее". В таких выражениях о ней отзывался глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.



Автор: Злата Богатова

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