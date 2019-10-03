|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
После выступления Путина Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter
06:11
Фото: france24.com
Юная экологическая активистка Грета Тунберг поменяла описание в профиле в Twitter после заявления российского лидера Владимира Путина о ее выступлении в ООН. Теперь шведская школьница решила назвать себя "доброй, но плохо информированной".
Комментируя выступление Греты Тунберг, российский лидер, в частности, заявил о том, что не испытывает восторга по поводу речи шведской девочки. По мнению Владимира Путина, хорошо, что молодое поколение уделяет большое внимание вопросам экологии. Однако неправильно для достижения собственных целей "использовать детей и подростков".
По словам российского президента, Грету Тунберг он воспринял как очень искреннюю и при этом добрую девочку. Вместе с тем, Владимир Путин, комментируя выступление школьницы в ООН, высказал предположение о том, что юной шведке никто не объяснил, каким "сложным и многообразным" может быть современный мир.
Ранее экоактивистка уже ставила в свой профиль фразу "очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее". В таких выражениях о ней отзывался глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|