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В США четыре человека стали жертвами стрельбы
7.10.2019 08:07
Фото: talktome.com
После вооруженного нападения в баре в Канзас-Сити полицейские разыскивают двух человек, пишут американские СМИ.
Сведений о мотивах преступления, жертвами которого стали два человека, пока нет.
Полиция штата Канзас разыскивает двух мужчин, которые ворвались в один из баров и открыли стрельбу по посетителям. Жертвами инцидента, случившегося в одном из баров в Канзас-Сити в минувшее воскресенье, 6 октября, стали четыре человека, передает агентство Associated Press. В больницы доставлены пятеро раненых.
Предположительно, причиной нападения могла стать стихийно возникшая ссора. Как рассказали полицейским очевидцы, в баре произошел конфликт. Двое мужчин, повздорившие с другими посетителями, покинули заведение, но вскоре вернулись с огнестрельным оружием и расстреляли оппонентов.
Уточняется, что в момент ЧП в баре находилось не менее сорока посетителей.
Ранее жителя Австрии задержали по подозрению в убийстве пяти человек.
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