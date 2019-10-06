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В Австрии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пяти человек
6.10.2019 23:24
Фото: novorosinform.org
Как передает РИА Новости, жертвами преступления стали бывшая девушка молодого человека, трое ее родственников и новый бойфренд.
Трагический случай произошел на горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль).
По данным местного издания Kronen Zeitung, после кровавой расправы 25-летний мужчина без сопротивления сдался властям. Как сообщается, молодой человек сам пришел в полицию и сразу начал давать признательные показания.
Кроме бывшей девушки подозреваемого погибли ее мать с отцом и брат, а также новый молодой человек. Все они скончались от огнестрельных ранений. Нападавший был вооружен пистолетом, который принадлежал его брату, уточняется со ссылкой на источники в полиции.
Ранее стало известно о ЧП в подмосковном Домодедово, где жестоко убили студентку МГТУ имени Баумана. С 17-летней девушкой расправились в доме, где она проживала вместе с родителями.
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