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Поляки заставили жителя Львова съесть флаг украинских националистов
6.10.2019 11:20
Фото: vk.com
Бывший депутат Рады Алексей Журавко в фейсбуке рассказал об инциденте, который произошел с украинским гражданином в Польше. О случившемся он узнал от друга, ставшего невольным очевидцем того, как разгневанные поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг.
Заметив в машине флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещенная в РФ экстремистская организация), поляки сначала спустили колеса и стали дожидаться появления хозяина автомобиля.
Вернувшегося владельца машины заставили вытащить черно-красный флажок, а потом съесть. При этом водителю пришлось встать на колени. Украинца, возившего с собой красно-черный бандеровский флажок, не били. Однако действовали поляки довольно "жестко", отметил очевидец. По его словам, мужчину даже заставляли извиняться на русском языке.
Рассказав об инциденте, случившемся с жителем Львова, Журавко сообщил, что украинским заробитчанам все чаще приходится сталкиваться с притеснениями в Польше. Причиной этого стала продолжающаяся в последнее время героизация членов ОУН-УПА.
Ранее в Варшаве уже не раз выступали с критикой "бездумной реабилитации" на Украине, призывая руководство страны расплатиться за преступления прошлого. В частности, о том, что Киев не сможет попасть в Евросоюз "с Бандерой", еще в 2017 году говорил польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Украинцы на высказывание польского дипломата отреагировали с негодованием.
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