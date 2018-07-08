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Глава Польши назвал Волынскую резню этнической чисткой
10:33
Фото: mv.org.ua
Глава польского государства Анджей Дуда заявил, что Волынская резня является этнической чисткой.
Лидер республики подчеркнул, что эти трагические события не стоит воспринимать как часть противостояния представителей польского и украинского народа в годы войны.
По данным РИА Новости, заявление было сделано в ходе визита польского президента на Украину. Дуда прибыл для участия в мемориальных мероприятиях по поводу 75-летия со дня трагических событий.
Назвав Волынскую резню этнической чисткой, Анджей Дуда заявил, что случившееся не было войной, ведь поляков убирали с земель, где они проживали. Как подчеркнул польский президент, жертвами резни тогда стали сто тысяч его соотечественников. Украинцев же погибло "всего пять тысяч", сказал Дуда.
При этом Дуда обратился к киевскому руководству и Институту национальной памяти с призывом позволить полякам привести в должный вид кладбища, где покоятся их погибшие предки.
Как считают в Польше, случившаяся в 1943 году Волынская резня представляет собой геноцид и этническую чистку. По мнению историков, жертвами тогда могли стать до 130 тысяч человек. Однако на Украине эти трагические события продолжают рассматривать как последствия войны польской Армии Крайовой с Украинской повстанческой армией (УПА, в РФ деятельность этой организации ранее была признана экстремистской и официально запрещена).
Ранее киевские власти в рамках так называемой декоммунизации переименовали Московский проспект в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры.
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