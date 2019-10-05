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В Ираке задержаны более 450 участников беспорядков
5.10.2019 13:42
Фото: tribuneindia.com
Иракские силовики задержали более 450 человек в ходе протестов, которые продолжаются в Багдаде и южных регионах страны уже несколько дней, передает РИА Новости.
Ранее стало известно о более чем 70 погибших в результате беспорядков.
Как рассказал иракский правозащитник Мустафа Саадун, за период с начала протестных акций в общей сложности было задержано не менее 450 человек. К настоящему времени силовики уже отпустили около половины.
Ранее шиитский лидер Муктада ас-Садр призвал правительство Ирака уйти в отставку и потребовал проведения досрочных выборов, которые должны состояться под наблюдением международного сообщества. Незадолго до этого он приказал своим сторонникам приостановить деятельность в парламенте.
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