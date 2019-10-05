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В Ираке более 70 человек погибли во время беспорядков


5.10.2019 11:54
В Ираке более 70 человек погибли во время беспорядковФото: vk.com

На юге Ирака с минувшего вторника не утихают массовые акции протестов, передают арабские СМИ.

Как уточняется со ссылкой на иракскую правительственную комиссию по правам человека, на сегодняшний день жертвами столкновений стали уже 73 человека.

Согласно официальным данным, в числе погибших - не менее шести сотрудников полиции. Информация о количестве раненых уточняется, известно лишь, что пострадали порядка трех тысяч человек.

Основная часть массовых акций протеста, которые обернулись стычками с полицией, продолжается в южных регионах Ирака. Речь идет о местах, которые населены преимущественно шиитами, а также иракской столице - Багдаде.

Протестующие требуют от властей страны решить проблемы в социальной сфере.

Автор: Злата Богатова

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