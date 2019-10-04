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В Индии ищут преступников, похитивших прах Махатмы Ганди
4.10.2019 16:05
Фото: frasi-belle.org
В Индии неизвестные украли останки Махатмы Ганди, сообщает BBC.
Преступление было совершено в прошлую среду, 2 октября, когда в стране широко праздновалось 150-летие со дня рождения лидера национально-освободительного движения.
Неизвестные злоумышленники украли прах Махатмы Ганди из мемориала, который находится в штате Мадхья-Прадеш. Преступники при этом облили плакат с изображением лидера национально-освободительного движения, написав на нем "предатель". Правоохранительные органы приступили к расследованию, ведется поиск подозреваемых.
Махатма Ганди погиб в 1948 году, он был смертельно ранен радикалом из группировки "Хинду Махасабха". Послен кремации прах Ганди был разделен на несколько частей, которые впоследствии поместили в различные мемориалы.
Напомним, не так давно индийские оппозиционеры обвинили главу Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что он позволил себе оскорбить Махатму Ганди. Как заявил официальный представитель Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш, американскому лидеру не следовало называть "отцом Индии" премьер-министра Нарендру Моди. Эти слова можно использовать лишь в адрес Махатмы Ганди, ведь "он проповедовал ненасилие" и его почитает весь мир.
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