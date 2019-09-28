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Трампа обвинили в неуважении к Махатме Ганди


28.9.2019 20:37
Трампа обвинили в неуважении к Махатме ГандиФото: frasi-belle.org

Назвав Моди "отцом Индии", глава Соединенных Штатов Дональд Трамп позволил себе оскорбить Махатму Ганди, заявил официальный представитель Индийского национального конгресса - главной оппозиционной партии страны, Джайрам Рамеш.

Индийский оппозиционер обрушился с критикой на американского президента после того, как Дональд Трамп назвал премьер-министра Нарендру Моди "отцом Индии".

Как написал Джайрам Рамеш в своем твиттере, так можно называть лишь одного человека. Отцом нации является лишь Махатма Ганди, ведь "он проповедовал ненасилие". Ганди почитает весь мир, поддержал однопартийца другой оппозиционный деятель Раджив Тяги.

По мнению представителей оппозиции, каждому жителю Индии прекрасно известно, кто именно является отцом их нации. В отличие от Ганди, Моди нельзя назвать сторонником политики ненасилия, поэтому его даже нельзя сравнивать с выдающимся мыслителем.

Стоит отметить, что Трамп сделал свое заявление накануне 150-й годовщины со дня рождения Ганди, которое по традиции будут широко отмечать не только в Индии, но и во многих других странах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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