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В Приморье насмерть забили кондуктора трамвая
08:59
Фото: mashke.org
Полиция Владивостока задержала мужчину, который подозревается в убийстве кондуктора трамвая.
Как сообщают российские СМИ, женщину 1965 г.р. до смерти забили металлическим прутом. При этом причины нападения пока остаются неизвестными.
Со ссылкой на региональный главк МВД уточняется, что на след подозреваемого удалось выйти благодаря кинологу с немецкой овчаркой по кличке Арэс. Служебная собака довела правоохранителей до одного из домов по 2-й Строительной улице.
Установив квартиру, где может находиться предполагаемый убийца, сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего жителя столицы Приморья.
Причины нападения устанавливаются. По факту гибели кондуктора уже возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой гибель потерпевшего.
В ряде местных СМИ появились сообщения о том, что задержанный может страдать от расстройства психики. Со слов соседей мужчины, в прошлом он уже не раз вел себя достаточно странно, после чего получал принудительное лечение. Кроме того, подозреваый испытывал острую неприязнь к трамваям.
Ранее стало известно о нападении на сотрудника центрального аппарата СКР в Москве. ЧП случилось в Техническом переулке, где был смертельно ранен 42-летний полковник юстиции Владислав Капустин. Он скончался в реанимационном отделении НИИ им. Склифосовского. Предположительно, убийца был неадекватен и в прошлом состоял на соответствующем учете.
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