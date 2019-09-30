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В Москве убили сотрудника центрального аппарата СКР


18:48
В Москве убили сотрудника центрального аппарата СКРФото: cod11.ru

Как передают российские СМИ, ЧП случилось на проходной у главного здания Следственного комитета России (СКР) в Техническом переулке.

От полученного ранения 42-летний полковник юстиции Владислав Капустин скончался в больнице.

Раненого сотрудника СКР сразу после нападения доставили в реанимационное отделение НИИ им. Склифосовского, в тот момент врачи оценивали его состояние как критическое.

Несмотря на оказанную помощь, полковник скончался. По данным ряда источников, причиной смерти стало ранение грудной клетки, которое было нанесено в область сердца - медики отметили, что была задета аорта.

Невольными очевидцами убийства стали многочисленные люди, пришедшие на прием в СКР.

По данным столичных правоохранительных органах, орудием убийства является самодельная заточка. О нападавшем известно, что он может страдать от расстройства психики, в прошлом его поставили на соответствующий учет.

В совершении убийства сотрудника СКР подозревают петербуржца Сергея Григорьева, который был задержан сразу после инцидента.

Автор: Злата Богатова

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