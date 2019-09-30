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Ди Каприо подверг Трампа критике из-за невыполнения Парижского соглашения


30.9.2019 23:21
Ди Каприо подверг Трампа критике из-за невыполнения Парижского соглашенияФото: glas.ru

Как заявил известный американский актер Леонардо Ди Каприо, являющийся активным борцом по охране природы, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не предпринимает действий для спасения климата на Земле. С соответствующим заявлением артист выступил в рамках Глобального фестиваля мира, передает телевизионный канал MSNBC.

В своей речи актер подчеркнул, что Вашингтон не выполняет обязательства, обозначенные в Парижском соглашении, которое было подписано в 2015 году. В соответствии с документом, о котором говорит Ди Каприо, государства-участники должны были разработать и начать внедрять меры, направленные на снижение уровня содержания углекислого газа в атмосфере.

Напомним, не так давно индийские оппозиционеры обвинили Трампа в неуважении к Махатме Ганди.

Автор: Злата Богатова

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