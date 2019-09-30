Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания

30.9.2019 22:30

Фото: vesti.ua



По словам врача-нарколога Алексея Казанцева, мнение которого приводит "Комсомольская правда", на записи видно, что актриса находится в состоянии опьянения — наркотического или алкогольного.



Специалист прокомментировал видео, сделанное во время задержания Натальи Бочкаревой - артистка имела при себе 0,69 грамм кокаин.



Как отметил Алексей Казанцев, во время разговора с полицейскими Наталья Бочкарева была испугана, однако продолжала себя довольно демонстративно. Врач пояснил, что подобное весьма характерно для артистов. Дело в том, что многие творческие люди обладают истероидным типом личности.



Специалист также пояснил, что количества кокаина, изъятого у Бочкаревой, заядлому наркоману не хватит даже на сутки. По словам врача, являясь психостимулятором, кокаин способен оказывать действие лишь в течение нескольких часов. Как только зависимый человек трезвеет, ему требуется новая порция наркотика - "это называется марафон", — сказал Казанцев.



Ранее сама Наталья Бочкарева прокомментировала свое задержание с наркотиками. По словам артистки, отказавшейся от прохождения медосвидетельствования, на ней пытаются "заработать". Актриса пригрозила всем, кто распространяет якобы недостоверную информацию, привлечением ответственности.



Пока же уголовное дело возбудили в отношении звезды сериала "Счастливы вместе". Актриса, оказавшаяся фигуранткой расследования по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотиков, сейчас находится под подпиской о невыезде.



Автор: Злата Богатова

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