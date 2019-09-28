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Наталья Бочкарева прокомментировала свое задержание с наркотиками
28.9.2019 23:35
Фото: Страница Натальи Бочкаревой в Instagram
Представительница артистки ранее опровергла сведения о том, что звезду сериала "Счастливы вместе" могли задержать с запрещенными веществами.
Однако вскоре в Сети появилась видеозапись того, как сотрудники ДПС остановили автомобиль Натальи Бочкаревой.
В Instagram-сториз артистки, задержанной ранее с наркотиками, опубликовано видеообращение. По словам Натальи Бочкаревой, первоначально публикации в СМИ о "задержании с кокаином в трусах" ее лишь веселили и удивили. Но совсем скоро она осознала всю серьезность сложившейся ситуации.
При этом артистка заявила, что всем, кто сейчас попытается заработать на ней и "раздуть скандал", в дальнейшем придется нести ответственность за свои действия.
Ранее в Сети появился видеоматериал, на котором запечатлено, как в Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль актрисы. Поведение Натальи Бочкаревой показалось полицейским подозрительным, а от прохождения медосвидетельствования отказалась. Актриса при этом заметно нервничала, а при личном досмотре у нее нашли некий пакетик.
Как показала экспертиза, артистка имела при себе кокаин. Вес наркотика составлял 0,69 грамма. На кадрах видео Бочкарева подтверждает, что речь идет о запрещенных веществах и приспособлениях для их употребления.
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