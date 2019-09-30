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Новую картину Мартина Скорсезе назвали подарком для киноманов


30.9.2019 22:20
Новую картину Мартина Скорсезе назвали подарком для киномановФото: lostfilm.info

Премьера фильма "Ирландец" культового кинорежиссера Мартина Скорсезе состоялась в рамках фестиваля в Нью-Йорке, пишет портал Independent.

По мнению критиков, в картине блестяще удалось продемонстрировать предательство и сожаление.

В фильме, который для Мартина Скорсезе стал двадцать пятым по счету, он решил показать гангстеров уже совсем не такими гламурными, как они выглядели в прошлом. В отзыве, опубликованном The New York Times, лента названа "подарком для любителей кино". Отмечается, что фильм "Ирландец" можно считать наименее сентиментальным из всех творений режиссера, и поэтому наиболее драматичным.

В IndieWire ленту назвали самым лучшим гангстерским фильмом Скорсезе после того, как он создал "Славных парней".

Критические замечания вызвали лишь цифровые технологии омоложения, использованные для сцен воспоминаний. По мнению некоторых зрителей, Роберт де Ниро в результате выглядел так, словно его косметологи переборщили с ботоксом. Кроме того, некоторых удивило практически полное отсутствие женских персонажей.

Помимо де Ниро, сыгравшего мафиози Фрэнка Ширана, в картине снимались Аль Пачино, представший в образе профсоюзного лидера Джимми Хоффа, и Джо Пеши, которому досталась роль босса клана Буфалино.

В конце лета стало известно о том, что новый фильм Мартина Скорсезе будут показывать не во всех кинотеатрах. На канале Netflix показ "Ирландца" состоится 27 ноября 2019 года.

Ранее был выпущен трейлер спин-оффа "Большого Лебовски", мировая премьера которого планируется на 17 октября.

Автор: Злата Богатова

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