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Новый фильм Мартина Скорсезе будут показывать не во всех кинотеатрах
28.8.2019 11:34
Фото: newsmir.info
В Соединенных Штатах лишь некоторые кинотеатры будут демонстрировать картину "Ирландец" культового режиссера Мартина Скорсезе.
Американская премьера фильма запланирована на 1 ноября этого года.
Как указано на официальной странице проекта в Twitter, новый фильм Мартина Скорсезе будет показан в некоторых кинотеатрах США. Начиная с 8 ноября лента будет демонстрироваться в ограниченном количестве британских кинотеатров. Учитывая это, речь не идет о выходе ленты в широкий прокат.
Отмечается, что потоковый сервис Netflix предполагает начать показ криминальной драмы 27 ноября.
Ранее режиссер высказывал желание создать "Ирландца" задолго до первого официального анонса. Согласие на участие в новом проекте Мартина Скорсезе еще около пяти лет назад дал Аль Пачино. В ленте также снимались такие звезды жанра как Роберт Де Ниро и Джо Пеши.
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