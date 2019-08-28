Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Новый фильм Мартина Скорсезе будут показывать не во всех кинотеатрах

28.8.2019 11:34

Фото: newsmir.info



В Соединенных Штатах лишь некоторые кинотеатры будут демонстрировать картину "Ирландец" культового режиссера Мартина Скорсезе.



Американская премьера фильма запланирована на 1 ноября этого года.



Как указано на официальной странице проекта в Twitter, новый фильм Мартина Скорсезе будет показан в некоторых кинотеатрах США. Начиная с 8 ноября лента будет демонстрироваться в ограниченном количестве британских кинотеатров. Учитывая это, речь не идет о выходе ленты в широкий прокат.



Отмечается, что потоковый сервис Netflix предполагает начать показ криминальной драмы 27 ноября.



Ранее режиссер высказывал желание создать "Ирландца" задолго до первого официального анонса. Согласие на участие в новом проекте Мартина Скорсезе еще около пяти лет назад дал Аль Пачино. В ленте также снимались такие звезды жанра как Роберт Де Ниро и Джо Пеши.



Автор: Злата Богатова

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