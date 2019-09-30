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Выпущен трейлер спин-оффа «Большого Лебовски»


30.9.2019 14:53
Выпущен трейлер спин-оффа «Большого Лебовски» Фото: womendailynews.com

Первый трейлер спин-оффа "Большого Лебовски" размещен на YouTube-канале Europictures Italia.

Главным героем "Бросков Хесуса" является Хесус, персонаж Джона Туртурро, который также выступает в качестве режиссера.

На осуществление этого проекта, параллельно являющегося и ремейком известной киноленты "Вальсирующие" (1974) режиссера Бертрана Блие, Джон Туртурро потратил много лет.

В трейлере можно увидеть, как только что вышедший из заключения Хесус отправляется в боулинг. В кадре также появляются приятель Хесуса Пити, которого сыграл Бобби Каннавале, и экс-пассия главного героя, в которую перевоплотилась Одри "Амели" Тоту).

Среди звезд, которые также поучаствовали в создании этого фильма, Кристофер Уокен, Сьюзен Сарандон и ВИА Gipsy Kings. Предполагается, что мировая премьера картины состоится уже 17 октября. Когда фильм смогут увидеть российские зрители, пока остается неизвестным.

Автор: Злата Богатова

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