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В Кишиневе кроссовер на полном ходу врезался в троллейбус
30.9.2019 17:53
Фото: region35.ru
В результате аварии погиб один человек, по меньшей мере десять получили травмы различной тяжести, рассказали представители муниципальной полиции Молдавии.
ДТП случилось на пересечении улиц Алба Юлия и Онисифор Гибу.
Согласно имеющимся на этот час данным, следовавший на высокой скорости кроссовер марки Porsche на полном ходу врезался в троллейбус. Удар был настолько мощным, что троллейбус после столкновения выбросило на тротуар, где было довольного много людей.
В результате аварии от полученных травм на месте скончался водитель Porsche. В числе пострадавших - пассажиры троллейбуса и прохожие, оказавшиеся на тротуаре в момент ДТП
Полиция приступила к расследованию, выясняя причины смертельного инцидента.
Ранее стало известно о трагедии в Таиланде, где во время поездки на пикапе погибли 17 студентов.
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