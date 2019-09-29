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В Таиланде 17 студентов колледжа погибли в ДТП


29.9.2019 21:00
В Таиланде 17 студентов колледжа погибли в ДТПФото: rtr-vesti.ru

Местные власти подтвердили информацию о гибели не менее семнадцати молодых людей, передает Bangkok Post.

Как пишет газета, жертвами страшной дорожной аварии стали учащиеся одного из технических колледжей в провинции Самутпракан.

ЧП случилось минувшей ночью, примерно в 01:00 по местному времени. Как рассказали полицейским невольные очевидцы смертельной аварии, пикап со студентами следовал на очень высокой скорости.

Совершая поворот на главную дорогу провинции, водитель, вероятно, потерял управление, поэтому машину вынесло за пределы проезжей части. Автомобиль резко съехал с дороги, после чего врезался в придорожные столбы, а потом перевернулся.

В полиции пояснили, что на месте от полученных травм скончались двенадцать студентов, находившихся в кузове пикапа - их после удара выбросило на дорогу. Пятеро пострадавших позже умерли в больнице.

По данным СМИ, молодежь возвращалась с вечеринки, устроенной в честь завершения учебной недели. Отправляясь в поездку на пикапе, студенты не уделили должного внимания своей безопасности, констатировали правоохранители.
Ранее сообщалось о трагедии в Китае, где автобус столкнулся с грузовиком: погибли 36 человек.

Автор: Злата Богатова

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