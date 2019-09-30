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Полиция ФРГ задержала брата российской девочки, убитой в Испании


30.9.2019 17:43
Полиция ФРГ задержала брата российской девочки, убитой в ИспанииФото: ostwest.tv

В Германии по подозрению в жестоком убийстве несовершеннолетней сестры задержали подростка из России. Как передает газета Vanguardia, речь идет о резонансном преступлении, которое в середине минувшего июня было совершено в испанском городе Матаро в Каталонии.

Со ссылкой на близкие к следствию источники уточняется, что германские правоохранители уже передали задержанного молодого человека испанским коллегам. В Мадриде юношу встретили сотрудники прокуратуры по делам несовершеннолетних.

Ранее пресс-служба Высшего суда Каталонии информировала о том, что подростка разыскивают исключительно по просьбе матери, он не является фигурантом дела, связанного с гибелью сестры. Однако в ряде источников позднее появились сообщения о том, что именно брат является главным подозреваемым.

По данным полиции каталонского региона Моссос д'Эскуадра, 13-летняя россиянка с явными признаками насильственной смерти была найдена, когда ее мать находилась в отъезде. Брат погибшей девочки к тому времени проживал в Испании уже на протяжении года, после ЧП он пропал.

В российских СМИ также распространились сообщения о том, что мать погибшей девочки зовут Ольга Кавер, которая основала Международный институт репродукции человека PUER с офисом в Барселоне. Организация специализируется на оказании помощи женщинам, страдающим от бесплодия, причем речь идет о неких психологических методиках.

Автор: Злата Богатова

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