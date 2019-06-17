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В Испании убита несовершеннолетняя девочка из России
17.6.2019 21:52
Фото: vk.com
ЧП случилось в городе Матаро, который расположен в автономном сообществе Каталония.
Как передает телевизионный канал Telecinco, мать подростка находилась в отъезде, оставив дочь с братом, который был на два или три года старше девочки.
Сигнал в полицию региона Моссос д'Эскуадра поступил накануне вечером. Прибыв к месту происшествия, правоохранители обнаружили тело 13-летней россиянки с явными признаками насильственной смерти. Девочка была убита в собственной комнате. По данным испанских СМИ, подросток проживал в Каталонии уже около года. Девочка жила в квартире с матерью и старшим братом. Юноше пятнадцать или шестнадцать лет, его местонахождение пока остается неизвестным, как и роль в судьбе несовершеннолетней сестры.
Известно, что мать девочки несколько дней назад уехала в Россию по делам, ненадолго оставив детей одних. После того, как подростки перестали отвечать на ее звонки, обеспокоенная женщина обратилась к своим русскоязычным знакомым с просьбой дойти до квартиры и посмотреть, все ли в порядке. Именно эти люди и обнаружили в комнате девочки ее труп. Отмечается, что рядом с телом было очень много следов крови.
Сначала приоритетной была версия о суициде, однако судмедэксперты пришли к выводу, что девочку убили. Причиной смерти стала резаная рана горла. Сейчас полиция пытается отыскать брата девочки. По словам соседей, они не видели парня уже несколько суток.
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