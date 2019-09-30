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На плавбазе «Петр Житников» продолжают тушить пожар
30.9.2019 09:48
Фото: vsdn.ru
Седьмые сутки продолжаются мероприятия по ликвидации возгорания на плавбазе "Петр Житников", которая находится в акватории Тихого океана, неподалеку от острова Итуруп в Сахалинской области. По данным агентства "Интерфакс", на текущий момент огонь удалось локализовать в верхних помещениях. Ведется охлаждение судовой кладовой, после чего в ней будет произведена разведка.
Со ссылкой на морской спасательный координационный центр "Южно-Сахалинск" отмечается, что в консервном цехе возгораний и задымленности уже нет. Продолжается работа по откачиванию воды, которая скопилась в процессе охлаждения смежных переборок.
После того, как с плавбазы были экстренно эвакуированы более трех с половиной сотен человек, борьбу с огнем посменно ведут около девяноста сотрудников МЧС и членов экипажа.
ЧП случилось в ночь на минувший вторник, 24 сентября, когда воспламенилась тара в консервном цеху плавбазы "Петр Житников" - в тот момент она находилась на расстоянии около сорока восьми километров к юго-востоку от Итурупа. На плавбазе остается около тысячи тонн топлива.
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