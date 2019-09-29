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В Китае автобус столкнулся с грузовиком: погибли 36 человек
29.9.2019 09:43
Фото: sb.by
По уточненным данным, жертвами дорожно-транспортного происшествия в китайской провинции Цзянсу стали тридцать шесть человек.
Смертельная авария с участием пассажирского автобуса произошла, предположительно, из-за лопнувшей шины.
Как передает агентство Reuters, в ДТП попал автобус, совершавший междугородний рейс. Обстоятельства трагического инцидента сейчас продолжает выяснить полиция.
Крупная авария зафиксирована на скоростной автомагистрали. Со ссылкой на пресс-службу полицейского города Исин уточняется, что автобус, пробив разделяющий барьер, оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
По данным местных экстренных служб, после ДТП в больницы были доставлены девять пострадавших. Состояние пациентов, получивших серьезные травмы, врачи оценивают как тяжелое.
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