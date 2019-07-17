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СМИ: Малайзийский король развелся с «Мисс Москва-2015»


17.7.2019 21:53
СМИ: Малайзийский король развелся с «Мисс Москва-2015»Фото: jauns.lv

После года брака он был официально расторгнут, причем по наиболее жесткой процедуре шариата, пишет издание New Straits Times. Официального подтверждения информации о том, что 50-летний правитель малайзийского султаната Келантан Султан Мухаммад V больше не является супругом победительницы конкурса красоты "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной, пока не поступало.

Как стало известно, заявление о расторжении брака было подано 22 июня в сингапурский шариатский суд. По данным СМИ, развод оформили уже 1 июля, причем в соответствии с самой строгой процедурой. По правилам шариата, отменить ее практически невозможно.

Накануне, 16 июля, пресс-служба султана Келантана обратилась к прессе с просьбой не называть кого-либо "королевой" или "султаншей", при этом не приводя никаких подробностей.

Напомним, свадьба состоялась в июне прошлого года в Малайзии. Спустя несколько месяцев пара устроила пышное торжество в Москве, празднование состоялось в концертном зале Barvikha Concert Hall. Никаких официальных объявлений о бракосочетании королевская пресс-служба тогда не публиковала, как и о расторжении брака.

Через год после свадьбы Оксана Воеводина, изменившая свое имя на Рихана Петра, впервые стала матерью. Мальчик стал первенцем и для ее мужа, вскоре после свадьбы отрекшегося от престола и сохранившего лишь титул султана Келантана.

Автор: Злата Богатова

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