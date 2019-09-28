|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Иваново в дорожной аварии погибли два сотрудника СКР
28.9.2019 19:16
Фото: livejournal.com
Смертельная авария, жертвами которой стали двое сотрудников следственного отдела по городу Кинешма СУ СКР по Ивановской области, случилась в районе 146-го км трассы "Ковров-Шуя-Кинешма", информирует пресс-служба УМВД по региону.
Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы вечером минувшего четверга, около 17:15 по местному времени.
Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных структурах области, столкнулись автомобиль Volkswagen Tiguan и грузовик КамАЗ. Легковая иномарка, за рулем которой в тот момент находился 24-летний водитель, из Иваново направлялась в Кинешму.
По предварительным данным, Volkswagen на полном ходу врезался в КамАЗ, который был припаркован на обочине. От полученных ранений на месте погибли два пассажира иномарки, сорока и тридцати лет. Водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в ЦРБ города Вичуга.
Полиция приступили к выяснению обстоятельств аварии.
Ранее стало известно о трагедии под Пензой, где пьяный водитель сбил женщину с двумя детьми. Женщина практически не пострадала, ее старший ребенок - трехлетний мальчик - погиб на месте, младший, находившийся в коляске, доставлен в больницу в бессознательном состоянии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|