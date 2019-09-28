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Под Пензой пьяный водитель сбил женщину и двух детей, один ребенок погиб


28.9.2019 15:35
Под Пензой пьяный водитель сбил женщину и двух детей, один ребенок погибФото: v-2020.org

Смертельное ДТП случилось на территории Сердобского района вечером минувшей пятницы, 27 сентября.

В результате аварии погиб трехлетний ребенок.

Водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину с двумя детьми - младенцем в коляске и трехлетним сыном. В результате трагического происшествия старший из детей от полученных ранений скончался, передает агентство "Интерфакс-Поволжье".

Как рассказала журналистам руководитель пресс-службы полицейского главка Пензенской области Ольга Евдокимова, пострадавшая женщина шла в попутном направлении по обочине. Водитель автомобиля Ford Focus сбил мать с коляской, где был малыш 2019 г.р. и сыном 2016 г.р.

Младенца доставили в больницу в бессознательном состоянии, сведений о травмах, которые он мог получить, пока нет. Уточняется, что мать физически не пострадала, после осмотра врачи отпустили ее домой.

Виновник аварии, севший пьяным за руль, попытался скрыться, но был пойман вскоре после происшествия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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