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Малахов ответил на критику со стороны МИД Киргизии


27.9.2019 16:59
Малахов ответил на критику со стороны МИД КиргизииФото: kino-teatr.ru

Известный российский телеведущий Андрей Малахов с сожалением пояснил, что его слова были неверно поняты, кроме того, речь идет о его личном мнении. из-за «неправильного понимания» его заявления

Ранее в МИД Киргизии для разъяснений был вызван представитель Москвы.

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал реакцию киргизских властей на своем сайте StаrHit. Он пояснил, что его словам "были неправильно поняты некоторыми киргизами".

Скандал разгорелся после того, как в программе "Прямой эфир", которая выходит в эфир телеканала "Россия 1", Малахов высказался о жителе Средней Азии. По мнению ведущего, "23-летний сопляк" за достаточно большие деньги "сделает счастливой всю свою семью и весь аул", потому вполне сможет пойти на преступление.

Напомним, ранее в прессе появились сообщения о том, что Малахов якобы приглашал на передачу дочь Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга. Позднее она опровергла эту информацию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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