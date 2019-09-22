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Женская сеть myJulia.ru
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Врачи больше не лечат Заворотнюк, рассказала пациентка медцентра
05:15
Фото: vk.com
Как сообщает телевизионный канал НТВ, лечение популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой ранее был диагностирован рак мозга, на текущий момент практически прекращено.
Соответствующая информация поступила от женщины, которая утверждает, что является пациенткой частного медцентра, где находится артистка.
По словам пациентки, актрису доставили в клинику в минувшую пятницу, 13 сентября, и уже на следующий день подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На то момент Анастасия Заворотнюк уже была частично парализована. Женщина сообщает, что несколько дней спустя лечение актрисы якобы было прекращено. По ее словам, начиная с 16 сентября медики лишь продолжают поддерживать работу сердца Заворотнюк. Актрисе не дают каких-либо лекарств, она просто лежит.
Ранее в прессе появились сведения о том, что у Анастасии Заворотнюк выявили рак мозга, причем болезнь диагностирована в последней стадии. Эксперты уже давали комментарии о перспективах лечения, но точной информации о состоянии актрисы по-прежнему крайне мало - родственники не контактируют с журналистами.
По данным ряда источников, заболев, Заворотнюк не хотела, чтобы ее недуг обсуждался широкой общественностью, поэтому она первое время даже лечилась за рубежом.
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