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В Барнауле из-за жесткой посадки Boeing пострадали 56 человек
26.9.2019 08:46
Фото: susanin.news
Первоначально поступали сведения о том, что травмы получили около двадцати человек, однако позже в региональном МЧС уточнили информацию о последствиях ЧП.
По предварительным данным, у самолета в момент посадки загорелось шасси.
Как передает агентство "Интерфакс", количество пострадавших достигло 56 человек. Со ссылкой на пресс-центр Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР отмечается, что госпитализация потребовалась одному человеку. К счастью, после ЧП никто серьезных травм не получил. Врачи оценивают состояние пострадавшего, который был оставлен в больнице, как средней тяжести. В медицинском учреждении у него диагностировали ушиб почки.
Авария случилась накануне вечером, 25 сентября, в аэропорту города Барнаула. Лайнер, возвращавшийся в Россию из Камрани (Вьетнам), совершил жесткую посадку. На борту "Боинга 767-300", который принадлежит авиакомпании Azur Air, в тот момент находились более трехсот пассажиров и десять членов экипажа.
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