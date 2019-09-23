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Пропавший на Эльбрусе белорусский альпинист погиб


23.9.2019 19:34
Пропавший на Эльбрусе белорусский альпинист погибФото: st-hatena.com

По данным МЧС, поиски пропавшего ранее при восхождении альпиниста из Белоруссии велись с минувшей пятницы, 20 сентября.

К сожалению, мужчина погиб. Спасатели уже обнаружили его тело.

По факту гибели альпиниста из Белоруссии проводят проверку правоохранительные органы.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Юг, тело мужчины нашли на северном склоне Эльбруса. Со ссылкой на представителей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ уточняется, что белоруса обнаружили на высоте около 4750 метра над уровнем моря.

Информации о том, что могло стать причиной гибели белоруса, пока не поступало.

В МЧС отметили, что иностранный гражданин не был официально зарегистрирован в спасательной службе. Поиски белоруса, пытавшегося покорить Эльбрус и совершавшего восхождение с восточной стороны, начались после того, как он в условленное время не вышел на связь.

В поисково-спасательной операции был задействован вертолет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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