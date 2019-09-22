|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названы причины ДТП с грузовиком в Китае, где погибли 10 человек
15:04
Фото: livejournal.com
Как передает информационный портал Sina, трагедия могла произойти из-за того, что машина была перегружена.
Кроме того, следствие рассматривает версию о поломке тормозов на опасном участке пути, сообщается со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.
Ранее дорожная служба Министерства общественной безопасности КНР подтвердила сведения о десяти жертвах аварии, которая накануне утром произошла в городе Сянтань (провинция Хунань). Как указано на странице ведомства в соцсети Weibo, в ДТП получили травмы не менее шестнадцати человек. Все пострадавшие остаются в больницах.
Водитель грузовика, груженого гравием, был задержан сразу после происшествия. Ранее уже сообщалось о том, что мужчина потерял управление, когда пытался осуществить поворот на спуске. В результате машина на полном ходу врезалась в толпу.
Ранее в Пакистане в ДТП погибли 26 человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|