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В Китае грузовик въехал в толпу: погибли 10 человек
18:28
Фото: sb.by
В результате ЧП, случившегося в провинции Хунань в Центральном Китае, погибли десять человек, по меньшей мере шестнадцать с травмами были доставлены в ближайшие больницы, сообщили представители местной транспортной полиции.
По данным китайских СМИ, грузовик наехал на толпу людей сегодня утром в деревне Чжэньжихуа, которая расположена на территории городского округа Сянтань.
Водитель грузового автомобиля, груженого гравием, был задержан сразу после происшествия.
Обстоятельства случившегося выясняет полиция. Пока сведений о том, что могло стать причиной смертельной аварии, из официальных источников не поступало. Расследование продолжается.
В Китае девочка получила смертельные ожоги, пытаясь повторить рецепт с YouTube.
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