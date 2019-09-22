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В Пакистане в ДТП погибли 26 человек
22.9.2019 21:08
Фото: livejournal.com
Ранее местные власти подтвердили сведения о двадцати двух жертвах аварии, однако позже были обнародованы уточненные данные.
Среди погибших много женщин и детей, сообщили в экстренных службах.
Трагедия случилась на территории региона Гилгит, расположенного в северной части страны. По предварительным данным, пассажирский автобус, следовавший из города Скарду в Равалпинди, врезался в холм.
После аварии в госпиталь ближайшего города Чилас с травмами были доставлены по меньшей мере пятнадцать пострадавших.
Правоохранительные органы приступили к расследованию ЧП. Пока сведений о том, почему водитель мог потерять управление, из официальных источников не поступало.
Ранее грузовик на полном ходу врезался в толпу в китайской деревне. Жертвами аварии стали не менее десяти человек.
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