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Врач объяснил, почему Заворотнюк не будут оперировать


00:26
Врач объяснил, почему Заворотнюк не будут оперироватьФото: ctclove.ru

Как стало известно, опухоль, диагностированная у известной российской актрисы, относится к числу наиболее агрессивных.

Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что медики приняли решение о приостановлении проведения интенсивной терапии.

По словам представителя Центра радиохирургии НИИ им. Склифосовского нейрохирурга Вячеслава Рака, у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи выявили глиобластому. Опухоль, считающаяся одной из наиболее опасных и агрессивных, прорастает через здоровые ткани головного мозга. Учитывая, что ее точные размеры определить просто нельзя, проведение хирургической операции не представляется возможным.

Как пояснил врач, для лечения пациентов с такими опухолями на последних стадиях вместо хирургических методов чаще используют химиотерапию, а также лучевую и комбинированную терапию.

Ранее своим мнением о состоянии актрисы поделился нейрохирург Александр Тушев. В интервью "Вечерней Москве" врач высказался о шансах на выздоровление пациентов, у которых выявлена опухоль головного мозга. По его словам, если такое заболевание сопровождается отеком, этот грозный симптом может свидетельствовать о третьей или даже четвертой стадии.

Александр Тушев был вынужден констатировать, что при отеке мозга "прогнозы неутешительные": лучевая хирургия в сочетании с использованием специальных препаратов способны несколько продлить жизнь пациента. Однако добиться полного выздоровления практически невозможно, сказал врач. Тушев пояснил, что среди пациентов с четвертой стадией средний уровень выживаемости  составляет от восьми до двенадцати месяцев.

Напомним, несколько дней назад появились слухи о том, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, у артистки была диагностирована "злокачественная опухоль мозга" в последней стадии, на фоне чего уже развился частичный паралич.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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