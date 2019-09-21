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В Китае девочка получила смертельные ожоги, пытаясь повторить рецепт с YouTube
21.9.2019 11:23
Фото: vk.com
В Китае от ожогов скончалась 14-летняя девочка, которая вместе с подругой пыталась изготовить попокорн по выложенному на канале в YouTube рецепту.
Как сообщает South China Morning Post, вторая девочка также получила серьезные травмы, сейчас она находится в больнице.
В ролике, который ранее опубликовала популярный блогер Ms Yeah, описывался способ приготовления попкорна. Зерна кукурузы было необходимо насыпать в жестянку из-под газировки, а затем подогревать на спиртовой горелке. Две юные китаянки, 14-летняя Жеже и 12-летняя Сяоюй, вместо спиртовой горелки решили использовать еще одну жестяную банку. Девочки залили в нее горючее, и когда искра от пламени попала в жестянку, произошел взрыв.
Огонь в считанные секунды охватил одежду девочек, после чего обеих доставили в больницу с сильными ожоги. Врачам не удалось спасти Жеже, у которой было поражено 96% поверхности тела. Второй девочке после выздоровления, которое будет длительным, придется перенести пластическую операцию.
Блогер Ms Yeah, прокомментировав трагедию, указала, что подростки не соблюдали рецепт в точности. Вместе с тем, девушка подтвердила, что выплатить родителям обеих девочек компенсацию. Вскоре рецепт приготовления попкорна был удален с ее канала YouTube.
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