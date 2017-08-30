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Под Одессой 9 человек стали жертвами ДТП с участием маршрутки и грузовика
15:52
Фото: vk.com
Как указано на официальном сайте Национальной полиции Украины по Одесской области, смертельная авария произошла между населенными пунктами Новая Долина и Прилиманское.
Жертвами ДТП, по уточненным данным, стали девять человек.
Правоохранительные органы подтвердили сведения о гибели девяти человек в ДТП с участием маршрутки и грузовика под Одессой. Транспортные средства столкнулись, когда рейсовый автобус направлялся в сторону города, а грузовик ехал из Одессы.
Точное количество пострадавших устанавливается. Сведений о причинах лобового столкновения из официальных источников пока не поступало.
Ранее в Дагестане два человека погибли, еще восемь пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса.
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