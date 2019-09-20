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В Дагестане в ДТП два человека погибли, еще восемь пострадали
20.9.2019 21:56
Фото: glavny.tv
В Дагестане в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса погибли два человека.
Как передают российские СМИ, столкнулись маршрутка и две легковые автомашины.
Смертельная авария произошла на территории Каякентского района Дагестана. Как информирует пресс-служба республиканского Минздрава, в аварии погибли два человека.
В ближайшие больницы были доставлены четверо пострадавших, их состояние оценивается врачами как тяжелое. Четверым помощь медики смогли оказать помощь амбулаторно, пояснили представители местных властей.
В Минздраве Дагестана отметили, что среди погибших и пострадавших несовершеннолетних нет.
Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств ЧП, случившегося поздним вечером минувшего четверга, 19 сентября.
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