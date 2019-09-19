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Экипажу, аварийно посадившему А321 в кукурузном поле, подарили квартиры
12:03
Фото: osken-onir.kz
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в торжественной обстановке вручил ключи от новых квартир членам экипажа самолета А321 "Уральских авиалиний", который ранее аварийно сел в Подмосковье.
Напомним, пилотам удалось приземлиться среди кукурузного поля.
Глава региона, вручив членам экипажа ключи от квартир, пояснил, что приобрести недвижимость помогли уральские бизнесмены. По словам Евгения Куйвашева, эти квартиры для некоторых станут первым собственным жильем.
По данным департамента информационной политики Свердловской области, членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье лайнера подарили однокомнатные квартиры, расположенные в одном из новых домов екатеринбургского микрорайона Краснолесье. Они находятся на разных этажах одного подъезда. В квартирах уже есть мебель и бытовая техника - они полностью готовы для проживания.
В рамках официальной церемонии Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также вновь выразил экипажу благодарность за их героические действия ведь в экстренной ситуации они смогли проявить профессионализм и мастерство.
Напомним, в середине минувшего августа лайнер Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" взлетел в Жуковском и должен был направиться в Симферополь. Но вскоре после того, как самолет поднялся в воздух, пилотам пришлось принимать решение об аварийной посадке. В итоге воздушное судно приземлилось среди кукурузного поля. На борту лайнера было свыше двухсот пассажиров.
После аварии глава российского государства Владимир Путин присвоил летчикам звание Героев России.
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